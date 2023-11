Lazio | Romagnoli | 'Il percorso è lungo | ma ci teniamo stretti il punto Abbiamo bisogno di rifiatare'

...suche riscatta ampiamente l'inizio di stagione così così. Nel primo tempo si aggiungano anche un paio di uscite prima di baciare il palo colpito da Luis Alberto. Nella ripresa lasi ...

PAGELLE Lazio - Roma: Patric e Romagnoli tengono, Guendouzi energico La Lazio Siamo Noi

Un po’ meglio la Lazio (almeno nelle occasioni da gol), mentre la Roma non affonda ed esce dall’orribile gara di Praga con un po’ di dignità e con una prestazione fatta ...Gol annullato per fuorigioco a Cristante.Lazio a un passo dal vantaggio con Luis Alberto, fermato dal palo. Attento Rui Patricio su Romagnoli. Nella ripresa il tema tattico del match non cambia e ...