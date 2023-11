Lazio-Roma risultato 0-0 | gol annullato a Cristante | traversa per Luis Alberto

Commenta per primo Il difensore dellaAlessio Romagnoli ha parlato a DAZN dopo il derby contro lachiuso sullo 0 - 0. Che punto è 'Importante, ma dispiace perché volevamo vincerla. Avremmo fatto un bel passo in avanti, ma ci ...

Lazio - Roma, Vecino costretto a lasciare il campo: le condizioni La Lazio Siamo Noi

Il derby tra Lazio e Roma si conclude a reti inviolate. Entrambe le squadre sembravano bloccate e, infatti, non riuscivano ad esprimere il loro gioco. Tanto è vero che sono arrivate poche conclusioni ...All'Olimpico finisce 0-0. Azzurri battuti in casa ore decisive per Garcia. Nerazzurri fermati a Udine, la Fiorentina ritrova i tre punti. Esordio vincente alle Finals per Sinner ...