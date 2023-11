Lazio-Roma | Parolo | «E’ un derby che ti sconvolge»

(Di domenica 12 novembre 2023): «Se non hai visto il, non puoi dire di aver visto». Ecco cosa ha detto l’ex biancoceleste In vista di, l’ex centrocampista biancoceleste, Marco, ha raccontato il suo personale significato del vivere undella Capitale ai microfoni di Golden Point. LE PAROLE – «Se prendi un esterno e lo porti agli mostri tutti i monumenti, tutto ciò che offre una città stupenda, ma poi lo devi portare dentro al, per fargli capire cos’è un. È una cosa che ti, è tutto un altro mondo: capisci cosa sono ini. Io invito chiunque ad andare a vedere una stracittadina, soprattutto ...

, Parolo: "Se non hai visto il derby, non puoi dire di aver visto". Ecco cosa ha detto l'ex biancoceleste In vista di, l'ex centrocampista biancoceleste, Marco Parolo, ha raccontato il suo personale significato del vivere un derby della Capitale ai microfoni di Golden Point. LE PAROLE - "Se prendi un ...

Diretta Lazio-Roma, segui il derby live: le formazioni ufficiali Corriere dello Sport

Maurizio Sarri ha presentato il derby a pochi minuti dal fischio d'inizio. L'allenatore biancoceleste, che non aveva parlato in conferenza stampa alla vigilia, ha spiegato cosa significhi il derby e ...ROMA – “Un muro che si costruisce mattone dopo mattone, vaccino dopo vaccino per limitare concretamente la circolazione dell’influenza e ridurne gli effetti”. La campagna di comunicazione per la vacci ...