Lazio-Roma | nessun gol | il derby della Capitale finisce 0-0

(Di domenica 12 novembre 2023) Termina senza vincitori nè vinti un sentitissimo ed equilibrato, conche non vanno oltre uno 0-0. Emozioni che comunque non sono mancate soprattutto nella prima frazione di gioco, con un paio di buone chances per i giallorossi e altrettante per i biancocelesti che colpiscono anche un palo con Luis Alberto. La squadra di Mourinho sale così a 18 punti in classifica, mentre gli uomini di Sarri restano appena una lunghezza dietro a quota 17. Più aggressivo ed intraprendente l'avvio dei giallorossi che, oltre a tenere maggiormente in mano il pallino del gioco, iniziano a portare pericoli dalle parti di Provedel. Al 13' Cristante troverebbe anche il gol del vantaggio, reso però vano da un fuorigioco sulla precedente conclusione di Karsdorp respinta dal portiere ...