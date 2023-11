Lazio-Roma | Mourinho | “Loro ci arrivano con tutta la settimana per prepararla”

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023) “Speriamo che la squadra abbia recepito il messaggio di Praga. La partita l’abbiamo ormai persa e al di là di quello che accadrà oggi non la dimenticherò. Però oggi possiamo vincere e per questo siamo qua”. Lo ha detto l’allenatore della, José, nel pre partita del derby contro laai microfoni di Dazn: “Renato Sanches non è in condizioni di fare 90 minuti, Pellegrini ancora meno, Aouar per profilo fa un po’ fatica quando la partita è aggressiva. Laarriva con fiducia, che ha avutolapere sa prendere la partita dove si sente più confortevole perché ha determinati tipi di qualità”. SportFace.