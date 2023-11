Lazio-Roma | Mourinho | “L’arbitro ha avuto un criterio solo con noi Su Sarri…”

- Derby ricco di tensione ed emozioni, ma poche occasioni da gol. Portieri con i guanti puliti, trafinisce 0 - 0. Un palo di Luis Alberto, nel primo tempo, l'occasione più grande. Alla fine abbraccio tra Sarri e Mourinho. Un punto a testa, la classifica si muove poco per entrambe.

Lazio - Roma, atto vandalico su Corso Francia: distrutti finestrini delle auto - VIDEO La Lazio Siamo Noi

Così il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo lo 0-0 contro la Roma. "Quando non la puoi vincere non la devi perdere. Le palle gol più importanti sono state le nostre, ma va bene così. Mi dispiace ..."