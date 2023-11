Lazio-Roma LIVE 0-0 | traversa di Luis Alberto

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 novembre 2023) All’Olimpico, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la dodicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? Iniziato il match 4? Colpo di testa di Lukaku, palla che finisce alta 13? Tiro di Karsdorp, Cristante sulla ribattuta mette dentro: gol annullato per posizione di fuorigioco 20?su punizione, pallone alto 25?dal limite, pallone che colpisce laa Rui Patricio battuto 28? Miracolo di Rui Patricio sull’ottimo inserimento di ...