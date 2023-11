Lazio-Roma | le probabili formazioni del match dell’Olimpico

(Di domenica 12 novembre 2023) Oggi alle ore 18.00 scenderanno in campo. Ecco ledeldi Serie AOggi alle ore 18.00 scenderanno in campo. Ecco ledeldi Serie A(4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric,gnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All: Sarri.(3-5-2): Rui Patricio; N’Dicka, Llorente, Mancini; Zalewski, Cristante, Paredes, Renato Sanches, Karsdorp; Dybala, Lukaku. All: Mourinho.

Derby Lazio-Roma, Sarri furioso: le urla in allenamento Corriere dello Sport

Il match tra Lazio e Roma sarà molto importante per le due squadre che hanno bisogno di punti per risalire la classifica dopo un inizio di stagione non semplice. Il tecnico dei biancocelesti Maurizio ...Di seguito, la lista completa dei 24 convocati di Sarri.