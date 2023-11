Lazio-Roma | il derby in diretta | le formazioni ufficiali

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 12 novembre 2023) (Adnkronos) –in campo per il, in calendario per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024.(4-3-3) – Provedel; Lazzari, Patric,gnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri. A disp.: Sepe, Mandas, Casale, Hysaj, Pellegrini, Gila, Rovella, Vecino, Kamada, Basic, Castellanos, Isaksen, Sanà Fernandes.(3-5-2) – Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho. A disp.: Svilar, Boer, Pelegrini, Belotti, Azmoun, Celik, Sanches, Aouar, Kristensen, Zalewski, Pagano, El Shaarawy. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.