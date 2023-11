Lazio-Roma è “il derby dei mediocri” Libero

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 12 novembre 2023) È la giornata dipresenta la sfida di oggi chiamandola “la stracittadina dei” considerando le parole di Sarri e Mourinho prima del. I due tecnici non sono nuovi a questi scherni verbali, anzi si potrebbe dire che sono un classico deloramai, che però rischiano di deviare lo sguardo dalla focus principale e cioè la partita in campo “Chi vince non si redime, chi perde rischia di scivolare nell’oblio, mentre un pareggio sarebbe l’elogio allatà e la conferma che, in questo momento, prevale la paura di fallire la stagione rispetto al coraggio necessario per esserne protagonisti. Non a caso, i due mister hanno acceso la stracittadina come mai fatto prima. Sarri si è messo a fare il Mourinho mentre Mou era già tornato in sé in ...