Lazio-Roma 0-0 | il derby si chiude a reti bianche

(Di domenica 12 novembre 2023) All’Olimpico, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Olimpico,si affrontano nel match valido per la dodicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? Iniziato il match 4? Colpo di testa di Lukaku, palla che finisce alta 13? Tiro di Karsdorp, Cristante sulla ribattuta mette dentro: gol annullato per posizione di fuorigioco 20? Luis Alberto su punizione, pallone alto 25? Luis Alberto dal limite, pallone che colpisce la traversa a Rui Patricio battuto 28? Miracolo di Rui Patricio sull’ottimo inserimento dignoli all’interno dell’area 43?vicino al gol! Ottimo ...

L'arbitro Massa fischia punizione in favore dellae il bomber dellaprotesta in maniera veemente, rischiando il secondo cartellino giallo . Immobile protesta, furia Mou su Massa Il ...

Lazio-Roma, la coreografia della Sud: “Discendenti di Marte. Padroni della storia” ForzaRoma.info

Lazio e Roma si affrontano in occasione della 12a giornata di Serie A: ecco la nostra diretta testuale del derby capitolino. Il giorno del derby capitolino è ormai arrivato, e Lazio e Roma sono pronte ...LAZIO ROMA VECINO INFORTUNIO - Dopo soli 10 minuti dal suo ingresso in campo, Matias Vecino ha dovuto lasciare il campo al 75' per un problema fisico. Non è ancora chiara l'entità e la zona esatta del ...