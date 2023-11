Lazio | Marusic | «Sarri chi ha spronato | oggi è una gara diversa»

(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli,; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; ...

Sono ufficiali le scelte di Sarri e Mourinho per il derby di Roma, di scena alle ore 18 all'Olimpico e valido per il 12° turno di Serie A.Nel pre partita del derby, Adam Marusic ha parlato ai microfoni di Dazn: "Sarri vi ha dato la carica Prima del derby serve così. Sarri ha dato una spinta spinta in più, i nuovi giocatori sanno che ...