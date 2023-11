Lazio | i convocati di Sarri in vista del match contro la Roma | out Zaccagni

Commenta per primo Non ci sarà Mattia Zaccagni nel derby di oggi. L'ala non è stata convocata per- Roma , dopo non aver recuperato dal problema al ginocchio patito in Champions. Sarri recupera però Luis Alberto, Marusic e Casale che erano tutti in dubbio. Di seguito l'elenco completo. ...

Il match tra Lazio e Roma sarà molto importante per le due squadre che hanno bisogno di punti per risalire la classifica dopo un inizio di stagione non semplice. Il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri ha reso noti i convocati biancocelesti in vista della stracittadina. Guarderà il derby dalla tribuna Zaccagni: al suo posto, spazio a Sana Fernandes.