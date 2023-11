Lazio | Guendouzi | «L’addio al Marsiglia? Bisogna saper fare le scelte di carriera nei momenti importanti»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 novembre 2023) Matteo, centrocampista della, ha parlato a Telefoot del suo addio dal. Ecco le sue dichiarazioni Matteo, centrocampista della, ha parlato a Telefoot del suo addio dal. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Sinceramente la stagione che mi è piaciuta di più è stata quella con mister Sampaoli. Era davvero il calcio quello che mi piaceva molto, sia in allenamento che in partita. Mi sono ritrovato lì e penso che lo sia anche tutta la squadra, ecco perché abbiamo fatto un ottimo anno e siamo comunque arrivati ??secondi in campionato. Ecco perché ho reso al massimo.ledinei...