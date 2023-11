Lazio e Roma sono queste Sarri e Mourinho non si fanno del male ma arrancano ancora

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023)non sidelma continuano a non spiccare il volo. Anche il derby, che doveva essere una partita forse spartiacque e risolutrice, visto l’inizio non buono di entrambe, diventa invece una vetrina del momento che vivono le duene, un po’ intristite, in confusione, dimesse, e ben lontane dalle posizioni che tutti si aspettavano a inizio stagione., in fin dei conti, alla data del 12 novembreun po’ troppo,stanche dopo gli euro-impegni, preferiscono pareggiare il derby per non rischiare di perderlo. E’ vero, una sconfitta nella stracittadina, prima della sosta, avrebbe portato a due settimane di inferno, ma il punticino a testa cambia ben ...