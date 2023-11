Lazio e Roma si sfidano per dare un senso alla stagione | vietato perdere

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 novembre 2023) La differenza, come sempre, la farà più la testa delle gambe. È il derby della Capitale, una sfida che va ben oltre il calcio giocato e forse anche per questo non sempre chi ci arriva meglio vince: anzi spesso succede proprio il contrario. Una partita in grado di azzerare tutto, annullare pronostici, rianimare o tramortire una squadra a seconda dell'esito finale. Novanta minuti di adrenalina in grado di ammutolire uno stadio, una città intera o di farla esplodere come un petardo all'improvviso: nulla è paragonabile al derby dialmeno in Italia. Anche stavolta sarà così. E forse pure per questo Sarri e Mourinho staranno attentissimi soprattutto a non perderla. Il portoghese poi ha un bilancio terribile fin qui: un solo successo e tre ko nelle quattro stracittadine giocate sulla panchina della. In campo da una parte il tridente ...