Lazio e Roma non regalano spettacolo | il primo derby finisce 0-0

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 novembre 2023)si sono affrontate neldella stagione. Partita povera di emozioni, giocata a un buon ritmo ma senza. Si chiude sul risultato di 0-0 POCHE EMOZIONI –si sono affrontate nelvalevole per la dodicesima giornata di Serie A. Se la partita è stata preceduta da un botta e risposta divertente tra José Mourinho e Maurizio Sarri, il campo non ha restituito altrettanto. Poche emozioni se non un gol annullato a Cristante per fuorigioco. La sfida si è chiusa sul risultato di 0-0, che non premia nessuno e non cambia la classifica delle due squadre. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...