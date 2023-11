Lazio | ansia per Vecino | le condizioni

(Di domenica 12 novembre 2023) Piccolo infortunio per, appena entrato nella stracittadina che lasta disputando contro la Roma. Sarri ha dovuto sostituirlo per...

Commenta per primo Piccolo infortunio per Vecino, appena entrato nella stracittadina che lasta disputando contro la Roma. Sarri ha dovuto sostituirlo per un problema al flessore destro. Il centrocampista uruguagio era entrato da pochi minuti al posto di Cataldi, ma su un tiro dalla ...

Lazio-Roma, ansia da derby per Sarri: “È sempre peggio” CalcioMercato.it

Derby Lazio-Roma, Sarri furioso: le urla in allenamento Corriere dello Sport

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn in vista del derby della Capitale. L’allenatore biancoceleste ha confessato di vivere la stracittadina con particolare ansia… Ma ma Statte ...Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di MRShare Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da ...