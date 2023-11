Lawson comprende la rinuncia della Scuderia AlphaTauri alla F1

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 12 novembre 2023) Liamcapisce perché laha deciso di non promuoverlo a pilota di F1 a tempo pieno per il 2024. Il neozelandese si è rivelato una rivelazione durante le cinque gare disputate al posto dell’infortunato Daniel Ricciardo. Ha ottenuto punti a Singapore, in quella che è stata la migliore garastagione per il team fino a quel momento, e ha battuto il compagno di squadra Yuki Tsunoda in quattro delle loro cinque gare insieme. È stato un inizio impressionante per, ma non è bastato a convincere i dirigentisquadra a dargli una chance per il 2024. Invece, lacontinuerà con Ricciardo e Tsunoda, mentrerischia un altro anno ai margini e potenzialmente un anno senza ...