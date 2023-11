Lavoro | uno studio rivela quali sono le professioni più richieste dei prossimi anni

Leggi su ildenaro

(Di domenica 12 novembre 2023) Ingegneri industriali e gestionali (più 6,8 per cento), Fisici (più 4,5 per cento), imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi alle imprese e alle persone (più 4,5 per cento), specialisti dell’organizzazione del(più 3 per cento) psicologi dello sviluppo e dell’educazione (più 2,4 per cento), paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio (più 2 per cento).queste le principalidel futuro, quelle che vedranno aumentare di più lesul mercato delitaliano nei. A tracciare un quadro la nuova edizione dello“Il futuro delle competenze nell’era dell’Intelligenza Artificiale”, realizzato da EY, ManpowerGroup, e Sanoma Italia. Dall’altra parte, meno ...