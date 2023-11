Lavoro | quando il salario minimo non basta Il commento di Becchetti

(Di domenica 12 novembre 2023) Il problema numero uno nelle economie dei Paesi occidentali ad alto reddito è e resta quello delle diseguaglianze. Questo problema si è aggravato con l’ultima ondata inflattiva che ha colpito il nostro Paese dopo l’esplosione dei prezzi del gas. L’onda lunga del combinato disposto della globalizzazione e dell’imponente progresso tecnologico hanno aumentato i rendimenti della scolarizzazione facendo crescere all’interno di ciascun Paese le diseguaglianze tra i lavoratori ad alta e a bassa qualifica. C’è chi dice che le diseguaglianze non sarebbero un problema se anche gli ultimi migliorano la loro posizionele distanze tra i primi e gli ultimi aumentano. In realtà non è andata così negli ultimi anni. L’inflazione ha colpito di più i ceti più poveri perché per essi pesano più beni alimentari ed energia (dove gli aumenti dei prezzi sono stati maggiori) nel carrello ...

'Nel 2018,presi il diploma in economia e marketing, decisi di iscrivermi alla facoltà di ... in me era nata una grande voglia di far diventare questo 'hobby' in un vero e proprio, quindi ...

Naspi, dimissioni e futuro lavoro: quando non incidono Orizzonte Scuola

NASpI e reddito da lavoro: quando sono cumulabili Tag24

ASOLO - Aspettava la fine del turno per trafugare costosi capi sportivi prodotti dall'azienda per cui lavorava. Ad "alleggerire" il magazzino di un noto marchio asolano era ...Ma quando si rischia davvero di perdere il posto di lavoro in situazioni simili Quali fattori entrano in gioco e come le leggi si applicano a questa materia Scopriamolo. giusta causa, che ricorre ...