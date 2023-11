L' auto fuori strada | un passeggero muore e l' autista fugge

Leggi su agi

(Di domenica 12 novembre 2023) AGI - Il(seduto sul sedile anteriore) di un', condotta da un amico fuggito dopo un incidentele, è morto nella notte nel Cagliaritano dopo che la Bmw su cui viaggiavano in quattro è uscitasulla statale 387, a Soleminis. La vittima, Daniele Picciau, 32 anni, di Dolianova (Cagliari) era seduta accanto al conducente, un compaesano di 38 anni, senza patente, e che i carabinieri non riescono a rintracciare. L'risulta in uso a Nicola Dessì, 28 anni, rimasto ferito, mentre il gruppo era diretto verso Cagliari. Un altro trentenne, sempre di Dolianova, è stato soccorso dal 118. I due feriti sono stati trasportati negli ospedali Brotzu di Cagliari e Policlinico di Monserrato. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile e dalle ...