Laura Pausini | “Senza Pippo Baudo non sarei qui Non ho mai potuto puntare sulla bellezza”

Leggi su tpi

(Di domenica 12 novembre 2023)ha sposato Paolo Carta lo scorso marzo, dopo 18 anni insieme. Tra massima riservatezza, post pubblicati sui social che hanno “svelato” l’evento e curiosità su abito della sposa e fedi, la cantante nelle ultime ore ha rivelato il motivo di questa attesa così lunga. La cantante faentina ha anche ripercorso i suoi primi anni di carriera e come è riuscita ad ottenere il suo successo nel mondo della musica. “Mi sono sposata dopo 18 anni perché ho capito che ognuno di noi ha la propria individualità. Lasciandoci liberi di essere chi siamo preserviamo il rapporto”.si è raccontata in un’intervista a La Repubblica in cui ha parlato del suo matrimonio con Paolo Carta dello scorso marzo, ma non solo. “I miei amici sono allucinati perché ci guardiamo come se fossimo fidanzatini. Tra noi c’è amore, ...