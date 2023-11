Laura Pausini e la gelosia per Paolo Carta | “Se qualcuna lo guarda ammiccante…”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 12 novembre 2023) Il 2023 è destinato a restare impresso nella mente di, che a marzo è convolata a nozze con, suo compagno da diciotto anni. I due hanno voluto rendere noto di essersi uniti in matrimonio solo a fatto ormai compiuto, decidendo di voler vivere un momento così speciale insieme alle persone a loro più care. A distanza di qualche mese, la cantante ha voluto spiegare perché lei e il marito abbiano deciso di attendere così tanto: “Mi sono sposata dopo 18 anni perché ho capito che ognuno di noi ha la propria individualità – ha detto in un’intervista a Repubblica – Lasciandoci liberi di essere chi siamo preserviamo il rapporto. I miei amici sono allucinati perché ci guardiamo come se fossimo fidanzatini. Tra noi c’è amore, passione, fiducia e rispetto delle libertà reciproche”. Chi pensa che il tempo ...