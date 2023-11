Laura Pausini | «Cortellesi? Ci sentiamo tutti i giorni | ho pianto tutte le lacrime per il film»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 12 novembre 2023) Repubblica intervista oggiche ha in uscita il nuovo album Anime parallele. Il 15 andra? a Siviglia: vincitrice di quattro Latin Grammy e un Grammy, sara? premiata come Latin Recording Academy Person of the Year 2023. L’8 dicembre parte il tour italiano — Rimini, Roma, Mantova, Firenze, Eboli, Bari, Padova, Bologna, Torino, Bolzano, Milano — andra? alla conquista dell’Europa e dell’America. Ma il suo successo parte tutto il 27 febbraio del 1993 quando a Sanremo cantò La solitudine e lanon dimentica «Se non ci fosse stato Pippo Baudo che sceglieva La solitudine, non sarei qui. Da direttore artistico ti seguiva passo dopo passo: alle prove era li? a darti consigli: “La devi cantare piu? convinta”. Credeva in noi». Oggi chi è? «Lache ...