L' Atalanta agguanta al 92esimo il pareggio con l' Udinese La Fiorentina batte 2-1 il Bologna e acciuffa il quinto posto

(Di domenica 12 novembre 2023)1-1 RETI : 44'pt Walace, 47'st Ederson.(3-5-1-1): Silvestri 6; Ferreira 6.5 (32'st Kristensen 6), Bijol 6, Perez 6; Festy 6, Samardzic 6 (37'st Thauvin sv), Walace 7, Payero 6.5 (26'st Lovric 6), Zemura 6 (37'st Kamara sv); Pereyra 6, Success 5 (37'st Lucca sv). In panchina: Okoye, Padelli, Masina, Zarraga, Quina, Akè, Tikvic, Semedo, Camara, Pafundi. Allenatore: Cioffi 6.5....

Poco brillante, l'stenta vistosamente e i padroni di casa, al 62', sfiorano nuovamente la rete. Dal limite dell'area, Pereyra ci prova con una conclusione a giro, ma Carnesecchi e' pronto ed ...

Alle 15.00 all'Artemio Franchi scendono in campo le due compagini per il match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Alle 15.00 all'Artemio… Leggi ...Ammoniti: Hateboer, Ferreira, Koopmeiners, Bijol, De Roon. Angoli: 7-7. Recupero: 2', 5'. L’Atalanta agguanta al 92^ il pareggio fuori casa con l’Udinese. Alla rete dei friulani di Walace al 44^ i ...