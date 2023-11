L’accusa del presidente israeliano Herzog | «Trovata una copia del “Mein Kampf” in arabo addosso a un miliziano di Hamas»

Leggi su open.online

(Di domenica 12 novembre 2023) I militari israeliani avrebbero trovato unadeldi Adolf Hitler sul colpo di unpalestinese ucciso nel nord della Striscia di Gaza. A rivelarlo è ilIsaacin un’intervista alla Bbc in cui ha precisato che il cadavere è stato trovato nella stanza da letto di un’abitazione civile usata come base terroristica da. «Questo è il libro di Hitler tradotto in. Quello che portò alla Shoah e alla Seconda guerra mondiale. Il terrorista scriveva appunti, contrassegnava le sezioni e studiava l’ideologia di Hitler di odiare, uccidere, bruciare e massacrare gli ebrei ovunque fossero. Questa è la vera guerra che stiamo affrontando», ha commentato. Nel corso ...