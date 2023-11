La vita a poco a poco

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 12 novembre 2023) Vincenzo Calafiore 12/11 2023 Udine “ … siamo condannati a inviare un messaggio che non arriverà mai. Un’attesa triste, lunga, di interminabile ambiguità. Un messaggio dentro una bottiglia gettata in mare. Solo che non c’è più mare, ci sono solo bottiglie vuote che galleggiando si allontanano …. Così è lanostra che sempre più da noi si allontana. “ Vincenzo Calafiore Può darsi che una di queste notti abbia portato sulla riva del limite, in un’ora imprecisata del mattino, qualcosa di simile alla felicità, ma irriconoscibile, invivibile e sfinita. Camminando lungo il bordo dell’esistenza, tra vite finite e pezzi di vetro colorati, saprei riconoscerla; mi è successo forse di sfiorarla, senza poterla raccogliere. L’acqua, passando sui pezzi di vetro trasparenti, lascia una scia di un leggero viola, poi ritornando su se stessa diventa schiuma. L’alba, la mia ...