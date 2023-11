La storia viaggia in treno 3 | l’incredibile Circo Barnum e la sua cittadina su rotaia

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 12 novembre 2023) Il 21 maggio 2017, lo straordinario convoglio lungo oltre un miglio (circa 1,7 km) e composto da 60 enormi carrozze speciali per le attrezzature tecniche e di scena, il personale addetto agli spettacoli e gli animali, del Ringling Bros and& Bailey Circus (da noi conosciuto, brevemente, come) compì l’ultimo viaggio, dopo aver attraversato in lungo in largo gli Stati Uniti per 140 anni. Per dirla con Svetonio: Acta est fabula, plaudite! (Lo spettacolo è finito, applaudite). Unleggendario Ladi questo colosso suè parte della leggenda americana, ma ha avuto un ruolo importantissimo anche in quella del costume e dello spettacolo. Finiva esattamente quel giorno, nellaamericana di Uniondale, nello Stato di New ...