(Di domenica 12 novembre 2023) Ilsta giocando in questi minuti contro l’di Andreazzoli. Allo Stadioci sono due ospiti ache fanno. Il calcio d’inizio diera fissato per le 12:30. A causa di qualche problema di natura tecnica, che impediva all’arbitro Prontera di essere in comunicazione con il Var di Lissone, il match è iniziato con qualche minuto di ritardo., ospiti speciali alNel corso dei minuti di ritardo, la trasmissione di Dazn è proseguita regolarmente. Le telecamera hanno pizzicato un ospite speciale al fianco di Aurelio De Laurentiis. Paolo Cannavaro presente al(Screen) – Spazio.itIn onda ...

alla lettura delle formazioni del Napoli che alle 15 affronterà l'Empoli: out sia Zielinski ... dove finora ha faticato non poco: 'Vogliamo rendere i nostri tifosi, non vinciamo in casa ...

La sorpresa fa felici i tifosi, chi c’è al Maradona per Napoli-Empoli Spazio Napoli

C'è un'età per essere felici A sorpresa la serenità arriva a 40 anni la Repubblica

Sfatare anche il tabù Maradona. "Fare felici i nostri tifosi, da troppo tempo non vinciamo in casa ed è questo una motivazione in più e vogliamo fare di tutto per vincere".Il tecnico francese ha parlato prima della gara Napoli-Empoli: 'Vogliamo vincere e salire al terzo posto in classifica'.