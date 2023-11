La Sindaca di San Marzano sul Sarno aderisce a Fi | “Grande soddisfazione”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLadi Sansul, Carmela Zuottolo, ha aderito a Forza Italia, esprimendo in una nota “per questo nuovo passo nella sua carriera politica“. “È conentusiasmo che annuncio la mia adesione a Forza Italia. Sono convinta che questo partito rappresenti al meglio i valori e gli ideali che ho a cuore” ha detto. Laha sottolineato “l’importanza di unire le forze nel partito per affrontare le sfide del nostro territorio, sottolineando il ruolo centrale della collaborazione e della coesione tra le varie forze aderenti a Forza Italia“. “Voglio contribuire al progresso e al benessere del partito con determinazione e impegno. Forza Italia rappresenta per me la piattaforma ideale per realizzare ...