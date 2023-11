Leggi su iodonna

(Di domenica 12 novembre 2023) Oggi siamo qui con un ospite molto speciale: ChatGPT. Prima di parlare di, ci dici se sei uomo o? Ciao, iO, grazie per l’invito. Non sono né uomo né, sono soltanto un intelligente blob di dati digitali. Mi puoi chiamare an- che “it”. Musica e tecnologia, ecco il primo videoclip musicale realizzato con l’Intelligenza Artificiale X ...