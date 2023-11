La scelta shock di Garcia in Napoli - Empoli | fuori Kvaratskhelia Il motivo è clamoroso

Garcia sorprende tutti. Contro l'Empoli , nell'ultima gara prima della sosta, l'allenatore del Napoli lascia fuori Kvaratskhelia . Solo panchina per l'esterno georgiano. Al suo posto scelto Simeone ...

La scelta shock di Garcia in Napoli-Empoli: fuori Kvaratskhelia. Il ... Corriere dello Sport

Rating, Italia ancora alla prova. Ora occhi su Moody’s: perché è l’esame più temuto Il Sole 24 ORE

passando per uno a scelta tra Samsung Galaxy Z Fold5, in vendita a 1599 euro, oppure Samsung Galaxy S23, oggi raggiungibile con la spesa finale di 749 euro. Non mancano ovviamente chiari riferimenti ...A Panama un individuo di 77 anni, identificato come Kenneth Darlington, ha aperto il fuoco su un gruppo di attivisti ambientalisti che stavano bloccando una strada in segno di protesta, causando due v ...