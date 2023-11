La Rome 21K-Ford Mustang Mach-E torna a Roma con una decima edizione ricca di emozioni

(Di domenica 12 novembre 2023) La21K--E, giunta alla sua, si prepara a colorare le strade dicon l’energia di oltre 2.500 partecipanti per la mezza maratona e circa 1.400 per la 10 km. L’evento, organizzato dal Forhans Team in collaborazione conCapitale, si svolgerà domenica 19 novembre 2023, offrendo un percorso suggestivo che abbraccia il Villaggio Olimpico e attraversa i luoghi iconici di. La21K--E fa ritorno aIl percorso, studiato con cura dagli organizzatori insieme aCapitale, si snoderà attorno al Villaggio Olimpico, cuore pulsante del quartiere più ‘sportivo’ di ...

Domenica 19 novembre 2023 torna per tutti gli amanti del running la- Ford Mustang Mach - E, l'ormai storica mezza maratona, organizzata da Forhans Team, giunta alla decima edizione. Quest'anno gli organizzatori, di concerto con Roma Capitale, hanno studiato ...

Domenica 19 novembre la Rome 21K Sicilia Running

Roma, 19 novembre mezza maratona tra Villagio Olimpico e centro Agenzia ANSA

La Rome 21K-Ford Mustang Mach-E, giunta alla sua decima edizione, si prepara a colorare le strade di Roma con l’energia di oltre 2.500 partecipanti per la mezza maratona e circa 1.400 per la 10 km.Prevista la partecipazione oltre 2.500 runners per la 21 km, e di circa 1.400 per la 10 km, con la presenza di un gran numero di atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero i quali, nonostante lo ...