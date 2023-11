La Madonna del Rosario “scende” in mezzo alla gente

Leggi su lalucedimaria

(Di domenica 12 novembre 2023) Un avvenimento molto importante sta per essere celebrato a Pompei. Tantissimi i fedeli che aspettano questo giorno per ricordare come è nata la devozione al Santo. La forte devozioneVergine delcontinua a crescere sempre di più di giorno in giorno. Un giorno speciale il 13 novembre che ci ricorda di come L'articolo proviene da La Luce di Maria.