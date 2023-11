“La generazione più laica di sempre” | perché lontana dalla pratica religiosa tradizionale | non rinuncia a interrogarsi sul proprio rapporto con il mondo e a ricercare un modo “per stare bene dentro e fuori di sé”

Leggi su iodonna

(Di domenica 12 novembre 2023) “Prima non mi ero mai chiesta chi io fossi in realtà, avevo preso in considerazione solo il giudizio degli altri”. È stata questa frase, detta da Maria Anselma, 19 anni, che vive a Nocera Umbra in una comunità ispirata ai principi dello Kriya Yoga, a darmi la chiave di lettura per provare a raccontare la spiritualità dellaZ. Vanessa Hudgens è sicura di parlare con gli spiriti: «L’ignoto fa paura, ma questo è un dono» X ...