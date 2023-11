La Fiorentina torna al successo | piegato 2-1 il Bologna

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 novembre 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – Laal, dopo tre sconfitte consecutive, battendo fra le mura amiche il, per 2-1, interrompendo i sogni di alta classifica di Orsolini e compagni. I viola, invece, grazie alla rete decisiva di Nico Gonzalez (dal dischetto) provano a rilanciarsi e approfitteranno della sosta per provare a recuperare forze fresche e qualche infortunato, fra cui Beltran, troppo importante in attacco vista la sterilità di Nzola.La partita è bella e divertente fin dai primi minuti, con gli ospiti per niente intimoriti dal giocare fuori casa, forse perchè sospinti dai tremila giunti apposta dall'Emilia a sostenerli. E' lala prima a passare in vantaggio con Bonaventura, il migliore in campo, servito da Nzola, che lavora bene un buon pallone in area. La ...