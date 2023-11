La Fionda di Davide per la Finlandia | lo smacco a Putin tramite Israele

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 novembre 2023) Il quadro geopolitico mondiale si complica sempre di più ogni giorno che passa e i vari Paesi a rischio corrono ai ripari. Laha firmato una intesa per l'acquisto del sistema israeliano antimissiledi, per un contratto dal valore stimato di 317 milioni di euro. Lo «storico accordo» è stato siglato dall'ambasciatrice finlandese presso il ministero israeliano della Difesa. Il sistemadipermette d'intercettare missili con un gittata di 40-300 km: operativo indal 2017, è la parte mediana del sistema di difesa a tre strati che comprende anche l'Iron Dome per i razzi a breve raggio e il sistema Arrow per i missili balistici a lungo raggio. Dopo l'avvio della guerra in Ucraina, la, che confina con la Russia, è entrata ...