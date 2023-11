La compagnia Sergio Bernal al Comunale di Modena il 18 novembre

Leggi su ildenaro

(Di domenica 12 novembre 2023) Roma, 12 nov. (askanews) – “Rodín, lo scultore delle emozioni” è lo spettacolo che il madrileno, super estrella della danza, e la suaDance Company dedicano allo scultore francese Auguste Rodin. Presentato in esclusiva per l’Italia da Daniele Cipriani Entertainment, andrà in scena, in serata unica, il 18, ore 20.30, al Teatrodi, con musica dal vivo eseguita dall’Orquesta Cruz Diez. Quando le arti si sposano, in questo caso scultura e danza, il risultato è un’alchimia che si traduce in emozione interiore per lo spettatore. Spiega lo stesso: “Ogni dettaglio nelle opere di Rodín invita alla riflessione. Al di là della plasticità delle sue forme o dell’iperrealismo dei dettagli, Rodín ...