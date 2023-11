La Caserma riapre stasera su Rai 2 Ecco le 24 nuove reclute

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 12 novembre 2023) LaA due anni di distanza dalle registrazioni, arriva, alle 21 su Rai 2, la seconda stagione de La. All’interno del Forte di Vinadio, in provincia di Cuneo, 24– divise in 14 ragazzi e 10 ragazze – sono pronte ad abbandonare i loro cellulari, la connessione Internet e il proprio nido familiare per affrontare un training ispirato alla disciplina militare, attraverso gli insegnamenti di diversi istruttori, capitanati dai capi Renato Daretti e Giovanni Rizzo. Sei puntate nelle quali si procederà fin da subito ad una scrematura: dei 24 prescelti, soltanto in 18 entreranno infattia far parte, effettivamente, del docureality per formare due gruppi: i Falchi e i Puma. Conosciamo quindi meglio chi sono le, protagoniste ...