La Caserma 2023 | partecipanti e istruttori

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 12 novembre 2023) A due anni dalla prima edizione torna su Raidue il docu-reality La, prodotto da Blu Yasmine e adattamento italiano del format inglese Lads’ Arms. Un po’ come ne Il Collegio, anche in questo caso un gruppo di giovani ragazzi e ragazze vengono allontanati dai confort di tutti i giorni per vivere un’esperienza lontana dalle loro abitudini. I protagonisti si ritrovano infatti a doversi sottoporre ad un addestramento in stile militare, mettono alla prova le proprie abilità fisiche e non solo, ma soprattutto imparando a fare squadra, sotto l’occhio attento dispecializzati. In questa nuova edizione, cambia anche la location, che diventa il Forte di Vinadio (Cuneo), struttura risalente all’800. Ma chi sono ie glide La? In tutto, i ...