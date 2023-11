Kovalenko ‘giustizia’ il Napoli! Empoli vittorioso al ‘Maradona’

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 novembre 2023) Napoli-è finita con il punteggio di 0-1. Successo importantissimo dei toscani che trovano la rete della vittoria nel finale conGIUSTIZIERE – Clamorosa sconfitta del Napoli che, in casa, perde contro l’. Gli azzurri, disputano una partita sotto-tono, con le occasioni che arrivano solo nella parte finale di secondo tempo con Kvaratskhelia che però si vede negato il gol del possibile 1-0 all’89 da un intervento strepitoso di Berisha. La beffa per la squadra di Garcia arriva in pieno recupero: al 91? Kovalenk si inventa un destro da posizione impossibile che non lascia scampo a Gollini e che fissa il punteggio finale sullo 0-1. Il Napoli resta fermo a 21 punti, al quarto posto in classifica. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...