Kovalenko beffa il Napoli | l' Empoli vince 1-0 al Maradona

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 novembre 2023)(ITALPRESS) – Sconfitta a sorpresa, nel finale, per ildi Rudi Garcia, che crolla per 1-0, in casa, contro l'di Aurelio Andreazzoli. Determinante la rete nel recupero di, che con un vero capolavoro completa laai danni degli azzurri.Gara in cui è ila partire forte, dopo dieci minuti, con la doppia occasione nata prima dal sinistro a giro di Politano parato da Berisha e poi, dal successivo corner, il colpo di testa di Anguissa sul quale si impegna ancora il portiere dell'. Toscani che subiscono ma non rinunciano alla manovra, trovando, al 23?, anche l'opportunità buona sul suggerimento di Maleh per il sinistro di Cancellieri che termina però poco distante dal palo di Gollini. La squadra di Garcia è comunque padrona del ...