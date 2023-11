(Di domenica 12 novembre 2023) I partenopei chiudono tra i fischi dei propri tifosi- Sconfitta a sorpresa, nel finale, per ildi Rudi Garcia, che crolla per 1-0, in casa, contro l'di Aurelio Andreazzoli. Determinante la rete nel recupero di, che con un vero capolavoro completa laai danni deg

Al 91' arriva laper il Napoli con un eurogol dell'ucraino dell'Empoliche da posizione impossibile si inventa un destro a giro che scavalca Gollini, e finisce in rete nell'angolino ...

Napoli-Empoli, Kovalenko beffa gli azzurri nel recupero. Al Maradona finisce 0-1. Azzurri in silenzio stampa Corriere

Kovalenko beffa il Napoli, l'Empoli vince 1-0 al Maradona Agenzia di ... Italpress

NAPOLI (ITALPRESS) – Sconfitta a sorpresa, nel finale, per il Napoli di Rudi Garcia, che crolla per 1-0, in casa, contro l’Empoli di ...Il Napoli viene sconfitto in casa dall’Empoli, che vince 1-0 oggi 12 novembre allo stadio Maradona nel match valido per la 12esima giornata della Serie A 2023-2024. I campioni d’Italia allenati da Rud ...