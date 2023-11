Kiss me Licia | l’anime romantico per eccellenza

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 12 novembre 2023) Se siete stati adolescenti alla fine degli anni Ottanta, ricorderete le fiction televisive che avevano come protagonista una ragazza di nome, interpretata da Cristina D’Avena. Oggi però parleremo del manga che le ha ispirate,me. Di cosa parlame? Il manga originale nacque nel 1982 e il suo titolo originale era Ai shite Naito, letteralmente Amami cavaliere. Manga sh?jo per, la sua ideatrice è Kaoru Tada, e tratta di una giovane che vive col padre, eccellente cuoco e proprietario di un ristorante, ma si ritrova ad incontrare una giovane star della musica. Ricordate di certo tutti l’incipit della sigla italiana, “Un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontranoper caso”, vero? Ebbene, il piccolo Andrea altri non è che ...