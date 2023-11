Juve Stabia-Foggia lunedì 13 novembre 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Quattro indisponibili per Cudini

(Di domenica 12 novembre 2023) Reduce dal colpaccio di Taranto e dalla sofferta vittoria ai rigori nel derby contro la Turris in coppa Italia, la capolista della serie C girone Cè protagonista nel posticipo della tredicesima giornata contro ildi. Le vespe di Pagliuca stanno facendo una stagione sopra le righe, trascinate dal duo Candellone – Bellich ma anche da un tecnico che sta dimostrando InfoBetting: Scommesse Sportive e

VICENZA - TRIESTINA CESENA - RIMINI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023 Ore 18:30 CATANIA - CROTONE AVELLINO -GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2023 Ore 18:00 PADOVA - LUMEZZANE Anche gli ottavi di finale si ...

Juve Stabia-Foggia (formazioni ufficiali) Calcio Foggia

Juve Stabia-Foggia: le ultimissime Foggia Calcio Mania

Juve Stabia - Foggia: ecco le formazioni ufficiali della sfida della tredicesima giornata del girone C di Serie C 2023/24 in programma alle 20.45.Juve Stabia: Thiam, Bellich, Romeo, Buglio, Piscopo, Baldi, Meli, Mignanelli, Bachini, Candellone, Leone All.: Pagliuca Foggia: Nobile, Garattoni, Vacca, Martini, Tonin, Riccardi, Odjer, Vezzoni, Di ...