Juve Stabia-Foggia lunedì 13 novembre 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici Quattro indisponibili per Cudini

(Di domenica 12 novembre 2023) Reduce dal colpaccio di Taranto e dalla sofferta vittoria ai rigori nel derby contro la Turris in coppa Italia, la capolista della serie C girone Cè protagonista nel posticipo della tredicesima giornata contro ildi. Le vespe di Pagliuca stanno facendo una stagione sopra le righe, trascinate dal duo Candellone – Bellich ma anche da un tecnico che sta dimostrando InfoBetting: Scommesse Sportive e

Tutte le informazioni sulla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di- Foggia , match del Menti valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024 . La capolista del girone C non ha alcuna intenzione idi fermarsi, anzi vuole ...

Sfida alla capolista Juve Stabia per il Foggia. Le "vespe" vincono sempre e non prendono mai gol al "Menti" FoggiaToday

Juve Stabia-Foggia dove vederla: Sky, NOW o Rai Canale tv, diretta streaming, formazioni Goal.com

Probante quanto stimolante la sfida delle 20:45 al “Menti” per il Foggia di mister Cudini che se la dovrà vedere contro la Juve Stabia, capolista a sorpresa del torneo. Otto vittorie, tre pareggi e un ...La Juve Stabia si prepara al Monday night. Questa sera, alle ore 20.45, le vespe affronteranno al Romeo Menti il Foggia reduce dall’eliminazione in Coppa Italia in quel di Avellino. Mister Pagliuca è ...