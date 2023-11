Juve | il miglior attacco è la difesa

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 novembre 2023) La, in un momento in cui l’non riesce a segnare, vince contro il Cagliari con i gol del reparto offensivo Laha trovato ieri altri tre punti importanti per il percorso in campionato contro il Cagliari, al termine di una gara vinta grazie allo spunto della. Dopo l’ennesima partita in cui gli attaccanti bianconeri non riescono a sbloccarsi – l’ultimo gol di una punta risale a quello di Milik contro il Torino il 7 ottobre – a risolvere la gara ci pensano i gol di Bremer e Rugani. Contemporaneamente però cade l’imbattibilità di Szczesny. Dopo 615 minuti il gol di Dossena è il primo subito dai bianconeri dall’autorete di Gatti contro il Sassuolo. Si tratta anche del primo gol preso su una palla inattiva nella stagione. LEGGI ALTRE NEWS SUNTUSNEWS24.COM