Juve | Allegri ha spiegato perché sta preferendo Kean a Vlahovic

Moise Kean non ha ancora segnato in questa stagione, ma ha ormai conquistato la fiducia di Massimiliano. Contro il Cagliari è arrivata la sesta gara da titolare per il centravanti classe 2000. A fargli posto per la seconda volta di fila è stato Dusan Vlahovic , entrato solo nel finale di gara. ...

Allegri e il primato: "Siamo in crescita, l'attacco non mi preoccupa. Inter favorita, ma su gara secca..." La Gazzetta dello Sport

Juve, Allegri e i giudizi in bianco e nero. E con i gol degli attaccanti... Tuttosport

Quinta vittoria di fila e primo posto momentaneo in classifica in attesa dell’Inter: la Juventus di Max Allegri è ufficialmente tornata. E, al di là delle dichiarazioni di facciata, punta al tricolore ...Dalla BBC a Bremer, Danilo, Gatti e Rugani: la Juve ritrova la solidità difensiva Il gol segnato da Dossena nel secondo tempo di Juventus-Cagliari ha interrotto l'imbattibilità di Szczesny, che era ri ...