Ultime notizie calcio -ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera , parlando del suo terzo libro Un legame mondiale (Mondadori) in cui si lascia andare. E un argentino sentimentale chi lo ferma ...

Javier Zanetti: «Lautaro Così l’ho portato all’Inter. Argentini e italiani non amano la vita tranquilla» Corriere della Sera

Javier Zanetti: "Maradona è la poesia del calcio, Messi è la scienza! Confronto impossibile, epoche diverse" CalcioNapoli24

Le parole di Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter in occasione dell’uscita di martedì del libro in cui si racconta Martedì esce un libro ...La bandiera nerazzurra e il suo terzo libro, «Un legame mondiale»: «Un dirigente dell’Independiente mi scartò dalle Giovanili. Disse a mio padre: è troppo magro e gracile. Si chiamava Santoro. Ma il c ...